Україна обговорюватиме закон про Донбас після переговорів у Нормандському форматі – Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Українська сторона буде обговорювати умови закону щодо окремих районів Донецької і Луганської областей після проведення переговорів у Нормандському форматі. Про це повідомила представник уряду в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Ми все це будемо обговорювати, власне, після того, як відбудуться переговори у Нормандському форматі. Ми зараз не обговорюємо розроблення ніяких законопроектів, які стосуються і проведення виборів чи внесення змін, чи нового законопроекту”, — зазначила Верещук.
За її словами, наразі українська сторона нічого не ратифікує, а лише “приймає до уваги лист пана Сайдіка”, що засвідчує відповідний лист за підписом представника України у ТКГ Леоніда Кучми.
“Це усна домовленість, яка передбачає певну модель проведення виборів, але за умови — виконання мінських домовленостей, припинення вогню, розведення сил і засобів і так далі”, — додала при цьому Верещук, пояснюючи суть формули Штайнмайєра.
Нагадаємо, ввечері напередодні у Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.