Украина не сможет обеспечить импорт электроэнергии из стран ЕС - эксперт

По мнению эксперта, полноценно реализовать нормы нового закона об электроэнергии по импорту с 1 июля не удастся.

"Мы можем импортировать сейчас электроэнергию из стран СНГ, с которыми мы в параллельной работе. Формально, это Беларусь и Россия. Этот процесс идет все время, он называется перетоками. Перетоки - это не совсем импорт, но, по сути, это поставки электроэнергии за пределами страны", - рассказал Дяченко.

По его словам, для того, чтобы импортировать электроэнергию из европейских стран, что более привлекательно для Украины, в частности, с точки зрения интеграции энергосистем, необходимо перейти на параллельную работу с общеевропейской энергосистемой ENTSO-E. Такой переход, как отметил Дяченко, может занять от 5 до 7 лет и стоить несколько миллиардов долларов.

"Параллельная работа предусматривает выполнение единых норм по регулированию энергосистемы и качества тока. Мы не можем сейчас это обеспечить, у нас нет технологических возможностей это сделать", - добавил Дяченко.

По его словам, в этом случае возможен переход на параллельную работу по островному принципу, как это работает с Бурштынским энергоостровом, подключенным к электросетям стран ЕС и что позволяет экспортировать украинскую электроэнергию за границу, но Украина, соответственно, сможет импортировать только на определенную территорию.

"Если переходить на параллельную работу полноценно, всей энергосистемой, то это длительный процесс. При этом, если импортировать из Европы, это понятно с точки зрения конкурентной среды, а импортировать из России или Беларуси я не вижу смысла, у нас избыточные мощности, мы можем сами себя обеспечить", - сказал Дяченко.

Кроме того, эксперт отметил, что при нынешней модели электроэнергии прямого запрета на импорт нет, однако нынешняя модель рынка очень усложняет эту процедуру.

"Это непросто сделать и технически, и технологически, и организационно. Видимо, эти разрешения для этого и нужны, но запрета на импорт никогда не было, просто сделать это было слишком сложно", - пояснил Дьяченко.

Как отметил эксперт, импорт в больших объемах из любого источника для Украины лишен смысла, поскольку это енергосамодостатня страна.

"Мы можем себя обеспечить, просто нам надо наладить, чтобы оно все работало нормально, в том числе и с точки зрения ценообразования", - подытожил Дьяченко.

Напомним, введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 предусмотрено законом "О рынке электроэнергии". Этот закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС.

Согласно этому закону с 1 июля 2019 становится возможным импорт электроэнергии в Украине.

Как сообщал УНН, в команде Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что введение свободного рынка электроэнергии в Украине следует отложить до 1 июля 2020 года.