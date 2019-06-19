Україна не зможе забезпечити імпорт електроенергії з країн ЄС – експерт

На думку експерта, повноцінно реалізувати норми нового закону про електроенергію щодо імпорту з 1 липня не вдасться.

"Ми можемо імпортувати зараз електроенергію з країн СНД, з якими ми в паралельній роботі. Формально, це Білорусь і Росія. Цей процес відбувається весь час, він називається перетоками. Перетоки – це не зовсім імпорт, але, за своєю суттю, це постачання електроенергії за межами країни", - розповів Дяченко.

За його словами, для того, щоб імпортувати електроенергію з європейських країн, що більш привабливо для України, зокрема, з точки зору інтеграції енергосистем, необхідно перейти на паралельну роботу з загальноєвропейською енергосистемою ENTSO-E. Такий перехід, як зазначив Дяченко, може зайняти від 5 до 7 років і коштувати декілька мільярдів доларів.

"Паралельна робота передбачає виконання єдиних норм щодо регулювання енергосистеми та якості струму. Ми не можемо зараз це забезпечити, у нас немає технологічних можливостей це зробити", - додав Дяченко.

За його словами, у цьому випадку можливий перехід на паралельну роботу за острівним принципом, як це працює з Бурштинським енергоостровом, що під’єднаний до електромереж країн ЄС і дозволяє експортувати українську електроенергію за кордон, але Україна, відповідно, зможе імпортувати тільки на певну територію.

"Якщо переходити на паралельну роботу повноцінно, всією енергосистемою, то це тривалий процес. При цьому, якщо імпортувати з Європи, це зрозуміло з точки зору конкурентного середовища, а імпортувати з Росії чи Білорусі я не бачу сенсу, у нас надлишкові потужності, ми можемо самі себе забезпечити", - сказав Дяченко.

Крім того, експерт відмітив, що за нинішньої моделі електроенергії прямої заборони на імпорт немає, однак нинішня модель ринку дуже ускладнює цю процедуру.

"Це непросто зробити і технічно, і технологічно, і організаційно. Мабуть, ці дозволи для цього і потрібні, але заборони на імпорт ніколи не було, просто зробити це було надто складно", - пояснив Дяченко.

Як зазначив експерт, імпорт у великих обсягах з будь-якого джерела для України позбавлений сенсу, оскільки це енергосамодостатня країна.

"Ми можемо себе забезпечити, просто нам треба налагодити, щоб воно все працювало нормально, зокрема, і з точки зору ціноутворення", - підсумував Дяченко.

Нагадаємо, введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС.

Згідно з цим законом з 1 липня 2019 року стає можливим імпорт електричної енергії в Україну.

Як повідомляв УНН, у команді Президента України Володимира Зеленського заявляли, що введення вільного ринку електроенергії в Україні слід відкласти до 1 липня 2020 року.