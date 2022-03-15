Украина не сможет вступить в НАТО и народ начинает это понимать – Зеленский

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"Самый мощный альянс мира, НАТО, похоже, некоторые члены этого альянса загипнотизированы агрессией россии. Мы сейчас слышим очень много рассуждений о Третьей мировой войне. О том, что Третья мировая якобы может начаться, если НАТО закроет украинское небо для российских ракет, для самолетов", - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что из-за этого до сих пор не создана гуманитарно-воздушная зона над Украиной.

“Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но уже услышали, что нам туда не войти и это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя, и на наших партнеров, которые нам помогают”, - отметил Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что членство Украины в НАТО не стояло на повестке дня в ближайшем будущем.

Как заявил ранее президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет дальнейшим бомбардировкам войсками Российской Федерации территории Украинского государства.