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Украина не сможет вступить в НАТО и народ начинает это понимать – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Украине дали четко понять, что она не сможет вступить в НАТО, украинский народ тоже начинает это понимать и рассчитывать на себя и международных партнеров, которые помогают. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Самый мощный альянс мира, НАТО, похоже, некоторые члены этого альянса загипнотизированы агрессией россии. Мы сейчас слышим очень много рассуждений о Третьей мировой войне. О том, что Третья мировая якобы может начаться, если НАТО закроет украинское небо для российских ракет, для самолетов", - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что из-за этого до сих пор не создана гуманитарно-воздушная зона над Украиной.

“Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но уже услышали, что нам туда не войти и это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя, и на наших партнеров, которые нам помогают”, - отметил Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что членство Украины в НАТО не стояло на повестке дня в ближайшем будущем.

Как заявил ранее президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет дальнейшим бомбардировкам войсками Российской Федерации территории Украинского государства.

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