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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна не зможе вступити в НАТО і народ починає це розуміти – Зеленський

Україна не зможе вступити в НАТО і народ починає це розуміти – Зеленський

Київ • УНН

 • 75164 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО, український народ теж починає це розуміти й розраховувати на себе й міжнародних партнерів, які допомагають. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Joint Expeditionary Force, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Наймогутніший альянс світу, НАТО, схоже, чи деякі члени цього альянсу загіпнотизовані агресією росії. Ми зараз чуємо дуже багато міркувань про Третю світову війну. Про те, що Третя світова нібито може розпочатися, якщо НАТО закриє українське небо для російських ракет, для літаків", - сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що через це досі не створено гуманітарно-повітряну зону над Україною.

“Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули, що нам туди не увійти й це правда, й потрібно це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти й розраховувати на себе, й на наших партнерів, які нам допомагають”, - зазначив Зеленський.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що членство України в НАТО не стояло на порядку денному в найближчому майбутньому.

Як заявив раніше президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшим бомбардуванням військами Російської Федерації території Української держави.

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