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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 69097 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112930 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104742 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111576 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120234 просмотра

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Украина не сбавляет темпов экспорта курятины в ЕС

Украина не сбавляет темпов экспорта курятины в ЕС

Киев  •  УНН

 • 7381 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина по-прежнему в списке ТОП-лидеров по поставкам мяса птицы (преимущественно курятины) в Евросоюз, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.

За 7 месяцев текущего года Украина поставила Европе 79,5 тыс. тонн мяса птицы. Это на 5,2% больше, чем в январе-июле 2018 года.

Сегодня Украина в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимают Таиланд и Бразилия. За 7 месяцев 2019 года страны экспортировали 191,6 тыс. тонн и 191,5 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта Таиланда в ЕС составил 7,4%, а Бразилии - 18,5%.

Напомним, Украина наращивает экспортные позиции на мировом рынке курятины. Согласно государственной статистике, в прошлом году Украина поставила за границу 328 тыс. тонн курятины и заняла 6-е место в глобальном рейтинге экспортеров, обойдя Россию и Канаду.

Более того, не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины – с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным производителям существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.

Инициативу ЕК связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине – агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка.

Украинские Национальные Новости

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