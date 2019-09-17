Украина не сбавляет темпов экспорта курятины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина по-прежнему в списке ТОП-лидеров по поставкам мяса птицы (преимущественно курятины) в Евросоюз, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.
За 7 месяцев текущего года Украина поставила Европе 79,5 тыс. тонн мяса птицы. Это на 5,2% больше, чем в январе-июле 2018 года.
Сегодня Украина в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимают Таиланд и Бразилия. За 7 месяцев 2019 года страны экспортировали 191,6 тыс. тонн и 191,5 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта Таиланда в ЕС составил 7,4%, а Бразилии - 18,5%.
Напомним, Украина наращивает экспортные позиции на мировом рынке курятины. Согласно государственной статистике, в прошлом году Украина поставила за границу 328 тыс. тонн курятины и заняла 6-е место в глобальном рейтинге экспортеров, обойдя Россию и Канаду.
Более того, не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины – с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным производителям существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.
Инициативу ЕК связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине – агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка.