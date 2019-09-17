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Україна не збавляє темпів експорту курятини до ЄС

Україна не збавляє темпів експорту курятини до ЄС

Київ • УНН

 • 7381 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Україна, як і раніше, у списку ТОП-лідерів з поставок м'яса птиці (переважно курятини) до Євросоюзу, передає УНН із посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.

За 7 місяців поточного року Україна поставила Європі 79,5 тис. тонн м'яса птиці. Це на 5,2% більше, ніж у січні-липні 2018 року.

Сьогодні Україна у трійці лідерів з експорту м'яса птиці в ЄС. Перше та друге місце посідають Таїланд і Бразилія. За 7 місяців 2019-го країни експортували 191,6 тис. тонн і 191,5 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту Таїланду до ЄС склав 7,4%, а Бразилії - 18,5%.

Нагадаємо, Україна нарощує експортні позиції на світовому ринку курятини. Згідно з державною статистикою, минулого року Україна поставила за кордон 328 тис. тонн курятини і посіла 6-е місце у глобальному рейтингу експортерів, обійшовши Росію та Канаду.

Ба більше, не так давно Європейська комісія ініціювала збільшення квот на ввезення української курятини - з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн на рік, що дозволить вітчизняним виробникам істотно наростити поставки м'яса птиці в Європу.

Ініціативу ЄК пов'язують з найбільшим виробником курятини в Україні - агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка.

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