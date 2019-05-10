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Украина не исключила изменений российского законодательства после трибунала по морякам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинская сторона не исключила, что после вынесения решения Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков Россия выполнит его, но сделает вид, что не делала этого. Об этом сказала журналистам заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос о сценарии, если Россия проигнорирует решение трибунала, Зеркаль заявила:

"Россия обычно делает вид, что она игнорирует решения (международного трибунала - ред.). Так же, как и в случае Arctic Sunrise (судно "Гринпис", активисты из которого в 2013 году были задержаны российскими пограничниками - ред.), было принято решение президентом РФ о предоставлении амнистии на основании внесенных изменений в российское законодательство. Я думаю, мы не будем сильно волноваться о том, что они будут вносить в российское законодательство какие-то изменения для того, чтобы освободить наших моряков. Потому что для нас наиболее важно то, чтобы ребята вернулись домой".

Отвечая на вопрос о том, может ли РФ подать апелляцию на решение трибунала, заместитель министра отметила, что Россия сделать этого не может.

"Нет, это - не та процедура, где есть возможность подавать апелляцию", - отметила она.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходили слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Во время выступления заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.

Предварительная дата вынесения решения Международного трибунала по морскому праву по делу о украинских моряков - 25 мая.

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