Украина не исключила изменений российского законодательства после трибунала по морякам

Так, отвечая на вопрос о сценарии, если Россия проигнорирует решение трибунала, Зеркаль заявила:

"Россия обычно делает вид, что она игнорирует решения (международного трибунала - ред.). Так же, как и в случае Arctic Sunrise (судно "Гринпис", активисты из которого в 2013 году были задержаны российскими пограничниками - ред.), было принято решение президентом РФ о предоставлении амнистии на основании внесенных изменений в российское законодательство. Я думаю, мы не будем сильно волноваться о том, что они будут вносить в российское законодательство какие-то изменения для того, чтобы освободить наших моряков. Потому что для нас наиболее важно то, чтобы ребята вернулись домой".

Отвечая на вопрос о том, может ли РФ подать апелляцию на решение трибунала, заместитель министра отметила, что Россия сделать этого не может.

"Нет, это - не та процедура, где есть возможность подавать апелляцию", - отметила она.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходили слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Во время выступления заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.

Предварительная дата вынесения решения Международного трибунала по морскому праву по делу о украинских моряков - 25 мая.