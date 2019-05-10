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Україна не виключила змін російського законодавства після трибуналу щодо моряків

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Українська сторона не виключила, що після винесення рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків Росія виконає його, але удасть, що не робила цього. Про це сказала журналістам заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після виступу на слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі, передає кореспондент УНН.

Так, відповідаючи на запитання щодо сценарію, якщо Росія проігнорує рішення трибуналу, Зеркаль заявила:

"Росія зазвичай робить вигляд, що вона ігнорує рішення (міжнародного трибуналу – ред.). Так само, як і у випадку Arctic Sunrise (судно "Грінпіс", активісти з якого у 2013 році були затримані російськими прикордонниками - ред.), було прийняте рішення президентом РФ щодо надання амністії на підставі внесених змін до російського законодавства. Я думаю, ми не будемо сильно хвилюватися щодо того, що вони будуть вносити в російське законодавство ще якісь зміни для того, щоб звільнити наших моряків. Бо для нас найбільш важливе те, щоб хлопці повернулися додому".

Відповідаючи на запитання про те, чи може РФ подати апеляцію на рішення трибуналу, заступник міністра зазначила, що Росія зробити цього не може.

"Ні, це - не та процедура, де є можливість подавати апеляцію", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, сьогодні в німецькому місті Гамбург проходили слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Під час виступу заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів і повернула їх в Україну.

Попередня дата винесення рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо українських моряків - 25 травня.

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