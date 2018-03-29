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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 460 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 45629 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 84877 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105065 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120456 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131854 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146676 просмотра

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Украина не выдаст РФ пранкера Вольнова - МВД

Украина не выдаст РФ пранкера Вольнова - МВД

Киев  •  УНН

 • 19911 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина не выдаст пранкера Евгения Вольнова, заочно арестованного в РФ, которая обвинила его в звонках в морги Кемерово из-за пожара в торговом центре с десятками жертв. Об этом в комментарии УНН сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Украина не выдает никому своих граждан", - ответил он на вопрос, выдаст ли Украина России пранкера Вольнова.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкеры Евгения Вольнова, что якобы распространял в интернете ложные сведения о количестве погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Напомним, в воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

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