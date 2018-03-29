Україна не видасть РФ пранкера Вольнова - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна не видасть пранкера Євгена Вольнова, заочно арештованого у РФ, яка звинуватила його у дзвінках в морги Кемерово через пожежу у торговому центрі з десятками жертв. Про це в коментарі УНН повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
"Україна не видає нікому своїх громадян", - відповів він на запитання, чи видасть Україна Росії пранкера Вольнова.
Раніше Басманний суд Москви заочно заарештував пранкера Євгена Вольнова, що нібито поширював в інтернеті неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово.
Нагадаємо, у неділю в чотириповерховому торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово сталася пожежа. Загинули 64 людини, в тому числі діти. У справі про пожежу вже затримали кілька людей.