Украина не искала величия, но стала великой: выступление Зеленского перед парламентом Британии

Цитата

"Я хочу рассказать вам о наших 13-ти днях. 13-ть дней крепкой войны, которую мы не начинали и не хотели", - сказал Зеленский.

Детали

Так, Глава государства рассказал, что:

В 1-й день в 4 утра на Украину полетели крылатые ракеты.

На 2-й день отбивались от атак в воздухе, на суше и на море. Украинские героические пограничники на острове Змеиный рассказали всем о финале войны. А именно: куда в конце концов отправится враг.

На 3-й день русские войска били просто по людям, по жилым домам, и показали миру, кто великие люди, а кто просто звери.

На 4-й день Украина начала брать пленных и не потеряла достоинство.

На 5-й день бомбы падали на дома, на школы, на больницы. И это геноцид.

На 6-й день российские ракеты упали на Бабий Яр.

На 7-й день оккупанты начали разрушать даже церкви.

На 8-й день свет увидел, что из российских танков стреляют по крупнейшей в Европе атомной электростанции.

На 9-й день состоялась встреча стран НАТО без желаемого для Украины результата. Украина почувствовала, что альянсы не действуют.

На 10-й день безоружные украинцы в оккупированных городах повсеместно протестовали, массово.

На 11-й день, когда бомбили уже жилые районы, когда от взрывов все рушилось, когда эвакуировали детей из поврежденной детской окнобольницы. Украинцы стали героями.

На 12-й, когда потери русской армии уже превысили 10 тысяч убитых, в этом счете появился и генерал. И это дало уверенность: за все преступления, за все позорные приказы все же будет ответственность.

На 13-й день в блокированном российскими войсками Мариуполе умер ребенок. От обезвоживания. Оккупанты блокируют гуманитарную помощь.

"Украина не стремилась к этому. Не искала величия. Но стала великой за эти дни этой войны.

Украина, спасающая людей несмотря на террор оккупантов. Которая защищает свободу несмотря на удары одной из крупнейших армий мира. Которая обороняется несмотря на открытое небо. Все еще открытое для российских ракет, самолетов, вертолетов. "Быть или не быть?"- вы хорошо знаете этот шекспировский вопрос. 13-ть дней назад этот вопрос еще мог прозвучать об Украине. Но сейчас - уже нет. Очевидно, что - быть. Очевидно, что быть свободными", - сказал президент.

По его словам, украинцы не сдадутся и пойдут до конца. Делать они это будут с помощью цивилизации больших стран, уверен он.

Цитата

"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте его наконец государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Сделайте то, что вы можете. То, что вы должны. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа. Слава великой Украине! Слава Великобритании", - подчеркнул Зеленскйи.

Ранее

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к британскому парламенту рассказал о героических защитников острова Змеиный.