Україна не шукала величі, але стала великою: виступ Зеленського перед парламентом Британії

Цитата

"Я хочу розказати вам про наші 13-ть днів. 13-ть днів міцної війни, яку ми не розпочинали і не хотіли", - сказав Зеленський.

Деталі

Так, Глава держави розповів, що:

У 1-й день о 4-й ранку на Україну полетіли крилаті ракети.

На 2-й день відбивались від атак у повітрі, на суші й на морі. Українські героїчні прикордонники на острові Зміїний розповіли всім про фінал війни. А саме: куди зрештою відправиться ворог.

На 3-й день російські війська били просто по людях, по житлових будинках, і показали світу, хто великі люди, а хто просто звірі.

На 4-й день Україна почала брати полонених і не втратила гідність.

На 5-й день бомби падали на будинки, на школи, на лікарні. І це геноцид.

На 6-й день російські ракети упали на Бабин Яр.

На 7-й день окупанти почали руйнувати навіть церкви.

На 8-й день світ побачив, що з російських танків стріляють по найбільшій в Європі атомній електростанції.

На 9-й день відбулась зустріч країн НАТО без бажаного для України результату. Україна відчула, що альянси не діють.

На 10-й день беззбройні українці в окупованих містах повсюдно протестували, масово.

На 11-й день, коли бомбили вже житлові райони, коли від вибухів усе руйнувалось, коли евакуювали дітей з пошкодженої дитячої окнолікарні... Українці стали героями.

На 12-й, коли втрати російської армії вже перевищили 10 тисяч убитих, у цьому рахунку зʼявився і генерал. І це дало впевненість: за усі злочини, за усі ганебні накази все ж таки буде відповідальність.

На 13-й день у блокованому російськими військами Маріуполі померла дитина. Від зневоднення. Окупанти блокують гуманітарну допомогу.

"Україна не прагнула цього. Не шукала величі. Але стала великою за ці дні цієї війни.

України, яка рятує людей попри терор окупантів. Яка захищає свободу попри удари однієї з найбільших армій світу. Яка обороняється попри відкрите небо. Все ще відкрите для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. «Бути чи не бути?" – ви добре знаєте це шекспірівське питання. 13-ть днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз – вже ні. Очевидно, що – бути. Очевидно, що бути вільними", - сказав президент.

З його слів, українці не здадуться і підуть до кінця. Робити вони це будуть із допомогою цивілізації великих країн, впевнений він.

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"Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви повинні. До чого зобовʼязує велич вашої держави і вашого народу. Слава великій Україні! Слава Великій Британії", - наголосив Зеленськйи.

Раніше

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський під час звернення до британського парламенту розповів про героїчних захисників острова Зміїний.