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Украина не готова к введению нового рынка электроэнергии - эксперт

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Украина не готова к введению нового рынка электроэнергии с 1 июля. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

"Я не думаю, что нам хватит три месяца, это надо было готовиться годами, которые были. Сейчас нам нужно как минимум год. Антимонопольный комитет должен подготовиться, механизмы государственного регулирования. Не готова инфраструктура, многое с технической точки зрения не готово", - отметил Дяченко.

По его словам, внедрение нового рынка электроэнергии необходимо отсрочить и активно работать не только над инфраструктурой, но и над конкурентной средой. Это все занимает время, и по словам Дяченко, за месяц или два это все не решить.

Как сообщал УНН, цены на электроэнергию с 1 июля могут подскочить в 2,5 раза.

Напомним, в команде Президента Украины не исключают отключения потребителей от электроэнергии с 1 июля.

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