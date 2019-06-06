Україна не готова до введення нового ринку електроенергії – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Україна не готова до введення нового ринку електроенергії з 1 липня. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.
"Я не думаю, що нам вистачить три місяці, це треба було готуватися роками, які були. Зараз нам потрібно щонайменше рік. Антимонопольний комітет мусить підготуватися, механізми державного регулювання. Не готова інфраструктура, багато чого з технічної точки зору не готово", - зазначив Дяченко.
За його словами, впровадження нового ринку електроенергії необхідно відтермінувати і активно працювати не тільки над інфраструктурою, але й над конкурентним середовищем. Це все займає час, і за словами Дяченка, за місяць або два це все не вирішити.
Як повідомляв УНН, ціни на електроенергію з 1 липня можуть підскочити у 2,5 раза.
Нагадаємо, в команді Президента України не виключають відключення споживачів від електроенергії з 1 липня.