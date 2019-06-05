У Зеленського не виключають відключення споживачів від електроенергії з 1 липня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Після запровадження енергоринку в Україні з 1 липня можливі масові відключення споживачів і об’єктів інфраструктури від електроенергії, як це вже відбулося із підприємством "Вода Донбасу". Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Найгірший сценарій, який може бути, це коли об’єкти і кінцеві споживачі залишаться без електроенергії. На сьогоднішній день ми вже маємо ситуацію, коли внаслідок першого етапу реформи у нас 45 тисяч осіб у Донецькій області залишились без питної води, тому що ДТЕК відключив електроенергію для підприємства "Вода Донбасу". Якщо така ситуація масштабується, і ми таке отримаємо по всій Україні, то, звичайно, це ніякі не реформи", - зазначив Герус.

За його словами, реформа має бути продуманою і підготовленою, тоді як переходити до енергоринку за 20 днів Україна не готова.

При цьому він додав, що переносити запровадження ринку необхідно до 1 липня 2020 року з помісячним планом підготовки.

Як повідомляв УНН, Рада національної безпеки і оборони, у разі необхідності, долучиться до вирішення проблеми щодо відновлення водопостачання для 100 тис. жителів Донбасу, які позбавлені послуги через відключення від електропостачання підприємства "Вода Донбасу".

Українські Національні Новини

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