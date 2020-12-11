Украина быстрее всех в мире строит цифровое государство - Федоров

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73890 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97425 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115666 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150753 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198951 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195003 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282420 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332553 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157985 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143223 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Украина быстрее всех в мире строит цифровое государство - Федоров

Украина быстрее всех в мире строит цифровое государство - Федоров

Киев  •  УНН

 • 10875 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина делает самый быстрый прогресс в мире по построению цифрового государства. Об этом во время пресс-конференции "Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен" сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Украина делает самый быстрый прогресс в мире с точки зрения построения цифровой государства. Первые в мире запустили электронные паспорта, четвертые в Европе запустили электронные водительские удостоверения, сделали быструю возможность регистрации бизнеса. На сегодняшний день мы являемся страной, которая делает самый быстрый прогресс с точки зрения построения цифрового государства в мире - это новые рынки, новые возможности в нашей стране", - отметил он.

Напомним, правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн.

Как ранее сообщал УНН, Минцифры ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для украинцев.

Украинские Национальные Новости

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