Україна найшвидше у світі будує цифрову державу – Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна робить найшвидший прогрес у світі із побудови цифрової держави. Про під час пресконференції "Україна: інвестиційна галузь в часи змін" повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
"Україна робить найшвидший прогрес в світі з точки зору побудови цифрової держави. Перші у світі запустили електроні паспорти, четверті в Європі запустили електронні водійські посвідчення, зробили найшвидшу можливість реєстрації бізнесу. На сьогодні ми є країною, яка робить найшвидший прогрес з точки зору побудови цифрової держави в світі – це нові ринки, нові можливості у нашій країні", - зазначив він.
Нагадаємо, уряд Швеції та Програма розвитку ООН (ПРООН) надають фінансування на підтримку електронних та інклюзивних сервісів для вразливих груп населення України у розмірі 128 млн грн.
Як раніше повідомляв УНН, Мінцифри ліквідувало довідку про склад сім’ї, що була необхідна для отримання низки державних послуг. Це зменшить адміністративне навантаження та спростить отримання державних послуг для українців.