Мінцифра "ліквідувала" довідку про склад сім’ї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Мінцифра ліквідувала довідку про склад сім’ї, що була необхідна для отримання низки державних послуг. Це зменшить адміністративне навантаження та спростить отримання державних послуг для українців. Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.
“Ми продовжуємо ліквідовувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей задля бюрократичної галочки. Сьогодні Уряд скасував таку довідку для отримання п’яти послуг, які вимагають надання такої довідки. На черзі — ще спрощення 20 послуг” — підкреслив Федоров.
Повідомляється, що Кабінет Міністрів схвалив пропозиції Мінцифри щодо виключення довідки про склад сім’ї з переліку документів, що подаються заявниками під час отримання 6 державних послуг.
Зазначається, що довідка про склад сім’ї відсьогодні не потрібна:
• Під час призначення грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців;
• Під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни;
• Під час оформлення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника чи його звільнення з Держспецзв’язку;
• Під час виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) житла;
• Під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
• Під час подання військовослужбовцями, які претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для утримання житлове приміщення.
“Чинним законодавством України не передбачено отримання такої довідки і також не визначено орган, який видає таку довідку. Це зробило неможливим отримання такої довідки заявниками і додатково обтяжувало українців бюрократичними процедурами”, — зауважується в повідомленні.
Нагадаємо, Мінцифри скасувало подачу довідки про склад сім’ї для вступу на альтернативну службу.