Минцифра "ликвидировала" справку о составе семьи

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, что сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня Правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - еще упрощение 20 услуг", - подчеркнул Федоров.

Сообщается, что Кабинет министров одобрил предложение Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении 6 государственных услуг.

Отмечается, что справка о составе семьи отныне не нужна:

• При назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

• Во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;

• При оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения от Госспецсвязи;

• При выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

• Во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

• При подаче военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для удержания жилое помещение.

"Действующим законодательством Украины не предусмотрено получение такой справки и также не определен орган, который выдает такую справку. Это сделало невозможным получение такой справки заявителями и дополнительно тяготило украинцев бюрократическими процедурами", - отмечается в сообщении.

Напомним, Минцифры отменило подачу справки о составе семьи для вступления на альтернативную службу.