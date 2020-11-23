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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 33774 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 51113 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 66080 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 89062 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108240 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111819 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124481 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Украина нарастила производство и экспорт водки

Украина нарастила производство и экспорт водки

Киев  •  УНН

 • 12039 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. За январь-сентябрь 2020 года были произведено 8799,3 тысячи декалитров водки, что на 11,7% больше, чем в 2019 году. Вместе с тем общий экспорт украинской водки увеличился за год на 13,4%. Об этом УНН рассказал председатель ассоциации “Укрводка” Владимир Остапюк.

“За январь-сентябрь 2020 года были произведено на 11,7% больше водки, чем в 2019 году. Положительную динамику украинского водочного рынка лучше всего демонстрирует именно экспорт, который за 2020 года увеличился на 13,4% по сравнению с 2019 годом”, — отметил Остапюк.

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Отметим, что украинцы предпочитают алкоголя отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется высоким качеством напитков и их умеренным ценам, в отличие от импортных.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки относятся ликеро-водочные компании как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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