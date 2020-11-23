Україна наростила виробництво та експорт горілки

“За січень-вересень 2020 року було вироблено на 11,7% більше горілки, ніж у 2019 році. Позитивну динаміку українського горілчаного ринку найкраще демонструє саме експорт, який за 2020 збільшився на 13,4% у порівнянні з 2019 роком”, — наголосив Остапюк.

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Зазначимо, що українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва. На думку експертів, це пояснюється високою якістю напоїв і їх помірними цінами, на відміну від імпортних.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки належать такі лікеро-горілчані компанії як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).