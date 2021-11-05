Украина нарастила отбор газа из ПХГ за неделю до 1,7%

Детали

Неделей ранее показатель отбора газа из ПХГ был меньшим - 233,74 млн куб. м, или 1,26%.

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 3 ноября отобрано 58,97 млн куб. м газа.

При этом в данных за 3 ноября указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Дополнение

По данным ОГТСУ, по итогам 10 месяцев Украина импортировала 2,535 млрд куб. м газа. Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 77% или на 510 млн куб. м. После остановки физического транзита газа в Венгрию импорт из этой страны в Украину сократился в 16 раз, однако не остановился полностью благодаря виртуальному реверсу. В октябре из Венгрии импортировали 37 млн куб. м газа. Лидером в поставках газа в Украину стала Словакия, доля которой от общего объема импорта составила почти 75% (115,9 млн куб. м). Импорт из Польши сократился до 1,8 млн куб. м.

Венгрия в конце сентября подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины. "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября.