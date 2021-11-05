Україна наростила відбір газу з ПСГ за тиждень до 1,7%

Деталі

Тижнем раніше показник відбору газу з ПСГ був меншим - 233,74 млн куб. м, або 1,26%.

За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.

З ПСГ України протягом доби 3 листопада відібрано 58,97 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 3 листопада вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Доповнення

За даними ОГТСУ, за підсумками 10 місяців Україна імпортувала 2,535 млрд куб. м газу. Імпорт газу порівняно з попереднім місяцем зменшився на 77% або на 510 млн куб. м. Після зупинки фізичного транзиту газу до Угорщини імпорт з цієї країни до України скоротився в 16 разів, проте не зупинився повністю завдяки віртуальному реверсу. У жовтні з Угорщини імпортували 37 млн куб. м газу. Натомість лідером у поставках газу до України стала Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту склала майже 75% (115,9 млн куб. м). Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн куб. м.

Угорщина наприкінці вересня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України. “Газпром” зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини з 1 жовтня.