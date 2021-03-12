Украина нарастила темпы вакцинации от COVID-19: прививки получили уже 38 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 38 тысяч человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской. За минувшие сутки, в частности, привили 8,8 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".
Цитата:
"С начала кампании привито 38 237 человек, из них получили 1 дозу - 38 237 человек", - говорится в сообщении.
Детали
Так, 8859 человек привито против COVID-19 за сутки 11 марта 2021 в Украине. Темпы вакцинации растут, начиная с начала рабочей недели, 9 марта.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4114 прививок), наименьшее - в Черниговской области (626 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
-
- Винницкая область - 370 прививок;
-
- Волынская область - 160 прививок;
-
- Днепропетровская область - 800 прививок;
-
- Донецкая область - 610 прививок;
-
- Житомирская область - 128 прививок;
-
- Закарпатская область - 280 прививок;
-
- Запорожская область - 320 прививок;
-
- Ивано-Франковская область - 262 прививки;
-
- Киевская область - 950 прививок;
-
- Кировоградская область - 320 прививок;
-
- Луганская область - 180 прививок;
-
- Львовская область - 320 прививок;
-
- г. Киев - 230 прививок;
-
- Николаевская область - 250 прививок;
-
- Одесская область - 230 прививок;
-
- Полтавская область - 510 прививок;
-
- Ровенская область - 320 прививок;
-
- Сумская область - 389 прививок;
-
- Тернопольская область - 560 прививок;
-
- Харьковская область - 320 прививок;
-
- Херсонская область - 400 прививок;
-
- Хмельницкая область - 280 прививок;
-
- Черновицкая область -260 прививок;
-
- Черниговская область - 80 прививок.
-
- Черкасская область - 330 прививок.
-
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.