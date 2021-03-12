Украина нарастила темпы вакцинации от COVID-19: прививки получили уже 38 тыс. человек

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 38 тысяч человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской. За минувшие сутки, в частности, привили 8,8 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".