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Украина нарастила темпы вакцинации от COVID-19: прививки получили уже 38 тыс. человек

Украина нарастила темпы вакцинации от COVID-19: прививки получили уже 38 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13042 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 38 тысяч человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской. За минувшие сутки, в частности, привили 8,8 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".

Цитата:

"С начала кампании привито 38 237 человек, из них получили 1 дозу - 38 237 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Так, 8859 человек привито против COVID-19 за сутки 11 марта 2021 в Украине. Темпы вакцинации растут, начиная с начала рабочей недели, 9 марта.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4114 прививок), наименьшее - в Черниговской области (626 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 370 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 800 прививок;
  • Донецкая область - 610 прививок;
  • Житомирская область - 128 прививок;
  • Закарпатская область - 280 прививок;
  • Запорожская область - 320 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 262 прививки;
  • Киевская область - 950 прививок;
  • Кировоградская область - 320 прививок;
  • Луганская область - 180 прививок;
  • Львовская область - 320 прививок;
  • г. Киев - 230 прививок;
  • Николаевская область - 250 прививок;
  • Одесская область - 230 прививок;
  • Полтавская область - 510 прививок;
  • Ровенская область - 320 прививок;
  • Сумская область - 389 прививок;
  • Тернопольская область - 560 прививок;
  • Харьковская область - 320 прививок;
  • Херсонская область - 400 прививок;
  • Хмельницкая область - 280 прививок;
  • Черновицкая область -260 прививок;
  • Черниговская область - 80 прививок.
  • Черкасская область - 330 прививок.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

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