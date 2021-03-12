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Україна наростила темпи вакцинації від COVID-19: щеплення отримали вже 38 тис. осіб

Україна наростила темпи вакцинації від COVID-19: щеплення отримали вже 38 тис. осіб

Київ • УНН

 • 13047 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 38 тисяч людей, найбільше - на Донеччині, найменше - на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 8,8 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус інфо".

Цитата:

"Від початку кампанії щеплено 38 237 осіб, з них отримали 1 дозу – 38 237 осіб", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, 8 859 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 11 березня 2021 року в Україні. Темпи вакцинації ростуть, починаючи з початку робочого тижня, 9 березня.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 370 щеплень;
  • Волинська область – 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 800 щеплень;
  • Донецька область – 610 щеплень;
  • Житомирська область – 128 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 320 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 262 щеплення;
  • Київська область – 950 щеплень;
  • Кіровоградська область – 320 щеплень;
  • Луганська область – 180 щеплень;
  • Львівська область – 320 щеплень;
  • м. Київ – 230 щеплень;
  • Миколаївська область – 250 щеплень;
  • Одеська область – 230 щеплень;
  • Полтавська область – 510 щеплень;
  • Рівненська область – 320 щеплень;
  • Сумська область – 389 щеплень;
  • Тернопільська область – 560 щеплень;
  • Харківська область – 320 щеплень;
  • Херсонська область – 400 щеплень;
  • Хмельницька область – 280 щеплень;
  • Чернівецька область –260 щеплень;
  • Чернігівська область – 80 щеплень.
  • Черкаська область – 330 щеплень.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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