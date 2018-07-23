Украина нарастила объемы торговли с Израилем на 6%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. За пять месяцев объем двусторонней торговли с Израилем вырос на 5,8%. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.
“За 5 месяцев 2018 года Украина и Израиль наторговали уже на 387,50 млн долларов, что на 5,8% больше аналогичного периода прошлого года. При этом мы имеем положительное сальдо в 207,20 млн долларов”, — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Израилем составил 772,49 млн долларов и увеличился на 14,7% относительно 2016 года.
Структура украинского экспорта в Израиль в 2017 году выглядела так:
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- зерновые культуры — 46,5%;
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- черные металлы — 25,9%;
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- семена и плоды масличных растений — 7,9%;
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- остатки и отходы пищевой промышленности — 4,8%.
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Напомним, Украина и Израиль на политическом уровне согласовали соглашение о зоне свободной торговли.