Украина нарастила объемы торговли с Израилем на 6%

“За 5 месяцев 2018 года Украина и Израиль наторговали уже на 387,50 млн долларов, что на 5,8% больше аналогичного периода прошлого года. При этом мы имеем положительное сальдо в 207,20 млн долларов”, — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Израилем составил 772,49 млн долларов и увеличился на 14,7% относительно 2016 года.

Структура украинского экспорта в Израиль в 2017 году выглядела так:



зерновые культуры — 46,5%;



черные металлы — 25,9%;



семена и плоды масличных растений — 7,9%;



остатки и отходы пищевой промышленности — 4,8%.



Напомним, Украина и Израиль на политическом уровне согласовали соглашение о зоне свободной торговли.