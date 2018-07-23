Україна наростила обсяги торгівлі з Ізраїлем на 6%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. За п'ять місяців обсяг двосторонньої торгівлі з Ізраїлем зріс на 5,8%. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.
“За 5 місяців 2018 Україна та Ізраїль наторгували вже на 387,50 млн доларів, що на 5,8 % більше за аналогічний період минулого року. При цьому ми маємо позитивне сальдо у 207,20 млн доларів”, — сказано у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що у 2017 році товарообіг між Україною та Ізраїлем склав 772,49 млн доларів та збільшився на 14,7% відносно 2016 року.
Структура українського експорту до Ізраїлю у 2017 році виглядала так:
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- зернові культури — 46,5%;
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- чорні метали — 25,9%;
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- насіння і плоди олійних рослин — 7,9%;
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- залишки і відходи харчової промисловості — 4,8%.
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Нагадаємо, Україна та Ізраїль на політичному рівні узгодили угоду про зону вільної торгівлі.