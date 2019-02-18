Украина нарастила импорт свинины в 10 раз: 95% завозят из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В январе 2019 года Украина импортировала 2,1 тыс. тонн свинины. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Больше всего свинины завезли из Польши - 2 тыс. тонн. Из Германии было импортировано 697 тонн, из Дании - 534 тонны, из других стран - 504 тонны.
При этом в январе 2019 года Украина поставила на экспорт лишь 84 тонны свинины.
Отметим, что по итогам 2018 года показатель импорта свинины в Украину составил 28,5 тыс. тонн, по итогам 2017 года - 5,6 тыс. тонн, по итогам 2016-го - 2,8 тыс. тонн. Таким образом, за два года Украина нарастила импорт свинины в 10 раз.
Как писал УНН, в 2018 году в Украине из-за вируса АЧС было уничтожено почти 32 тыс. голов свиней. Именно с этим связана проблема наращивания импорта свинины из-за границы, говорят специалисты.
Все это негативно сказывается на цене сала и свинины: на отечественных рынках эти продукты уже стоят дороже, чем в ЕС, отмечает депутат Сергей Тригубенко.
"...несостоятельность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров - свиноводов (они до сих пор не получили от государства более 27 млн грн компенсаций), но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, которому, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - сказал он.