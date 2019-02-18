Україна наростила імпорт свинини у 10 разів: 95% завозять з Польщі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У січні 2019 року Україна імпортувала 2,1 тис. тонн свинини. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Найбільший обсяг свинини було завезено з Польщі - 2 тис. тонн. З Німеччини було імпортовано 697 тонн, з Данії - 534 тонни, з інших країн - 504 тонни.

При цьому у січні 2019 року Україна поставила на експорт лише 84 тонни свинини.

Зауважимо, що за підсумками 2018 року показник імпорту свинини в Україну становив 28,5 тис. тонн, за підсумками 2017-го - 5,6 тис. тонн, за підсумками 2016-го - 2,8 тис. тонн. Таким чином, за два роки Україна наростила імпорт свинини у 10 разів.

Як писав УНН, у 2018 році в Україні через вірус АЧС було знищено майже 32 тис. голів свиней. Саме із цим пов’язана проблема нарощення імпорту свинини з-за кордону, кажуть фахівці.

Все це негативно позначається на ціні сала та свинини: на вітчизняних ринках ці продукти вже коштують дорожче, аніж в ЄС, наголошує депутат Сергій Тригубенко.

"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів - свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - сказав він.

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