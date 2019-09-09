Украина нарастила экспорт мяса птицы на 28%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина продолжает наращивать экспорт мяса птицы (преимущественно курятины). Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Сообщается, что в январе-августе 2019 года Украина поставила за рубеж 275,5 тыс. тонн мяса птицы (преимущественно - курятины). Это - на 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В денежном выражении экспорт мяса птицы вырос на 20,4% - до 401,8 млн долл.
При этом, импорт продукта сократился - на 4,4%. За 8 месяцев этого года в Украину завезли 82,2 тыс. тонн курятины, тогда как в 2018 году - 85,8 тыс. тонн.
В денежном эквиваленте импорт продукта сократился на 3,7%, до 32,9 млн долл.
Напомним, крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине является компания "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба). Доля МХП в общем экспорте страны - 88%. МХП - одна из двух украинских компаний, чья продукция допущена в страны ЕС. Только за 6 месяцев этого года компания поставила на внешние рынки 190,4 тыс. тонн курятины.
По прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом, Россию, Беларусь и Канаду.