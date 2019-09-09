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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107818 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120032 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111630 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117789 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123764 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150115 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149909 просмотра

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Актуальное
Украина нарастила экспорт мяса птицы на 28%

Украина нарастила экспорт мяса птицы на 28%

Киев  •  УНН

 • 9278 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина продолжает наращивать экспорт мяса птицы (преимущественно курятины). Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Сообщается, что в январе-августе 2019 года Украина поставила за рубеж 275,5 тыс. тонн мяса птицы (преимущественно - курятины). Это - на 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении экспорт мяса птицы вырос на 20,4% - до 401,8 млн долл.

При этом, импорт продукта сократился - на 4,4%. За 8 месяцев этого года в Украину завезли 82,2 тыс. тонн курятины, тогда как в 2018 году - 85,8 тыс. тонн.

В денежном эквиваленте импорт продукта сократился на 3,7%, до 32,9 млн долл.

Напомним, крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине является компания "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба). Доля МХП в общем экспорте страны - 88%. МХП - одна из двух украинских компаний, чья продукция допущена в страны ЕС. Только за 6 месяцев этого года компания поставила на внешние рынки 190,4 тыс. тонн курятины.

По прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом, Россию, Беларусь и Канаду.

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