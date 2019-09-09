Україна наростила експорт м'яса птиці на 28%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Україна продовжує нарощувати експорт м'яса птиці (переважно курятини). Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Повідомляється, що у січні-серпні 2019 року Україна поставила за кордон 275,5 тисяч тонн м'яса птиці (переважно - курятини). Це - на 28,4% більше, аніж протягом аналогічного періоду минулого року.
У грошовому вираженні експорт м'яса птиці зріс на 20,4% - до 401,8 млн дол.
При цьому, імпорт продукту скоротився - на 4,4%. За 8 місяців цього року в Україну завезли 82,2 тисяч тонн курятини, тоді як у 2018 році - 85,8 тисяч тонн.
У грошовому еквіваленті імпорт продукту скоротився на 3,7%, до 32,9 млн дол.
Нагадаємо, найбільшим виробником і експортером курятини в Україні є компанія "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба). Частка МХП в загальному експорті країни - 88%. МХП - одна з двох українських компаній, чия продукція допущена до країн ЄС. Тільки за 6 місяців цього року компанія поставила на зовнішні ринки 190,4 тис. тонн курятини.
За прогнозами німецьких експертів, в 2019-м Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши, при цьому, Росію, Білорусь і Канаду.