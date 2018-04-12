Украина будет настаивать на плане действий по членству в НАТО - Порошенко

"Что касается НАТО - мы будем настаивать на программе усиленных возможностей для Украины и плане действий относительно членства. По ЕС - мы будем постепенно продвигать всеохватывающую секторальную интеграцию параллельно с соглашением об ассоциации. Я имею в виду Единый цифровой рынок, Энергетический союз, ассоциацию с Шенгенской зоной, так называемое Восточное партнерство плюс, новые цели и задачи для тех стран, которые определили свой путь", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, в НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины.