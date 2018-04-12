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Украина будет настаивать на плане действий по членству в НАТО - Порошенко

Украина будет настаивать на плане действий по членству в НАТО - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина будет настаивать на предоставлении ей плана действий по членству в НАТО. Об этом во время 11-го Киевского форума в Киеве заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Что касается НАТО - мы будем настаивать на программе усиленных возможностей для Украины и плане действий относительно членства. По ЕС - мы будем постепенно продвигать всеохватывающую секторальную интеграцию параллельно с соглашением об ассоциации. Я имею в виду Единый цифровой рынок, Энергетический союз, ассоциацию с Шенгенской зоной, так называемое Восточное партнерство плюс, новые цели и задачи для тех стран, которые определили свой путь", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, в НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины.

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