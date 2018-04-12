Україна наполягатиме на плані дій щодо членства в НАТО - Порошенко

“Щодо НАТО — ми будемо наполягати на програмі посилених можливостей для України та плані дій щодо членства. Щодо ЄС — ми будемо поступово просувати всеохоплююАчу секторальну інтеграцію паралельно з угодою про асоціацію. Я маю на увазі Єдиний цифровий ринок, Енергетичний союз, асоціацію з Шенгенською зоною, так зване Східне партнерство плюс, нові цілі і завдання для тих країн, які визначили свій шлях”, — підкреслив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, у НАТО назвали умови для подальшого розвитку України.