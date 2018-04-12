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Україна наполягатиме на плані дій щодо членства в НАТО - Порошенко

Україна наполягатиме на плані дій щодо членства в НАТО - Порошенко

Київ • УНН

 • 10097 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Україна буде наполягати на наданні їй плану дій щодо членства в НАТО. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму у Києві заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Щодо НАТО — ми будемо наполягати на програмі посилених можливостей для України та плані дій щодо членства. Щодо ЄС — ми будемо поступово просувати всеохоплююАчу секторальну інтеграцію паралельно з угодою про асоціацію. Я маю на увазі Єдиний цифровий ринок, Енергетичний союз, асоціацію з Шенгенською зоною, так зване Східне партнерство плюс, нові цілі і завдання для тих країн, які визначили свій шлях”, — підкреслив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, у НАТО назвали умови для подальшого розвитку України.

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