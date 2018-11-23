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Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство иностранных дел выразило протест в связи с визитом российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

"Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских чиновников в временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что АР Крым и город Севастополь являются "неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах".

"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против РФ как государства-оккупанта", - говорится в заявлении.

Министерству иностранных дел РФ направлена нота протеста.

Как сообщал УНН, 23 ноября российский президент Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, где провел заседание президиума Госсовета в курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США.

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