Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство иностранных дел выразило протест в связи с визитом российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
"Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских чиновников в временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко: от визитов Путина Крым российским не станет
В МИД подчеркнули, что АР Крым и город Севастополь являются "неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах".
"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против РФ как государства-оккупанта", - говорится в заявлении.
Министерству иностранных дел РФ направлена нота протеста.
Как сообщал УНН, 23 ноября российский президент Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, где провел заседание президиума Госсовета в курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США.