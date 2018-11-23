Путін приїхав до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російський президент Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, де проведе засідання президіума Держради в підсанкційному курортному комплексі "Мрія", передає УНН з посиланням на ТАСС.
В окупованому Криму Путін зібрав президіум Держради в курортному комплексі “Мрія”, що розташоване у 20 км від Ялти і яке перебуває під санкціями США.
Як повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, Путін після засідання затримається в Криму і проведе низку зустрічей з членами уряду і керівництвом адміністрації президента.
“Президент, очевидно, затримається тут, проведе цілу серію зустрічей з членами уряду, з віце-прем’єрами, і з керівництвом адміністрації президента. Після подібних заходів вони всі збираються разом, традиційно радяться”, — розповів Пєсков.
На засіданні планують обговорити питання, які “стоять перед головами російських регіонів”.
Нагадаємо, 8 листопада США доповнили список санкцій проти Росії щодо України і Криму, внісши до нього трьох фізичних осіб і 9 організацій. Серед них — курорт “Мрія”.
Як повідомляв УНН, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із візитом 4 серпня Путіна в окупований Крим.