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Путін приїхав до окупованого Криму

Путін приїхав до окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російський президент Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, де проведе засідання президіума Держради в підсанкційному курортному комплексі "Мрія", передає УНН з посиланням на ТАСС.

В окупованому Криму Путін зібрав президіум Держради в курортному комплексі “Мрія”, що розташоване у 20 км від Ялти і яке перебуває під санкціями США.

Як повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, Путін після засідання затримається в Криму і проведе низку зустрічей з членами уряду і керівництвом адміністрації президента.

“Президент, очевидно, затримається тут, проведе цілу серію зустрічей з членами уряду, з віце-прем’єрами, і з керівництвом адміністрації президента. Після подібних заходів вони всі збираються разом, традиційно радяться”, — розповів Пєсков.

На засіданні планують обговорити питання, які “стоять перед головами російських регіонів”.

Нагадаємо, 8 листопада США доповнили список санкцій проти Росії щодо України і Криму, внісши до нього трьох фізичних осіб і 9 організацій. Серед них — курорт “Мрія”.

Як повідомляв УНН, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із візитом 4 серпня Путіна в окупований Крим.

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