Путин приехал в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российский президент Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, где проведет заседание президиума Госсовета в подсанкционном курортном комплексе “Мрия”, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В оккупированном Крыму Путин собрал президиум Госсовета в курортном комплексе "Мрия", который расположен в 20 км от Ялты и находится под санкциями США.
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин после заседания задержится в Крыму и проведет ряд встреч с членами правительства и руководством администрации президента.
"Президент, очевидно, задержится здесь, проведет целую серию встреч с членами правительства, с вице-премьерами, и с руководством администрации президента. После подобных мероприятий они все собираются вместе, традиционно советуются", - рассказал Песков.
На заседании планируют обсудить вопросы, которые "стоят перед главами российских регионов".
Напомним, 8 ноября США дополнили список санкций против России в отношении Украины и Крыма, внеся в него трех физических лиц и 9 организаций. Среди них - курорт "Мрия".
Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом 4 августа Путина в оккупированный Крым.