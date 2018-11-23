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Путин приехал в оккупированный Крым

Путин приехал в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 20355 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российский президент Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, где проведет заседание президиума Госсовета в подсанкционном курортном комплексе “Мрия”, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В оккупированном Крыму Путин собрал президиум Госсовета в курортном комплексе "Мрия", который расположен в 20 км от Ялты и находится под санкциями США.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин после заседания задержится в Крыму и проведет ряд встреч с членами правительства и руководством администрации президента.

"Президент, очевидно, задержится здесь, проведет целую серию встреч с членами правительства, с вице-премьерами, и с руководством администрации президента. После подобных мероприятий они все собираются вместе, традиционно советуются", - рассказал Песков.

На заседании планируют обсудить вопросы, которые "стоят перед главами российских регионов".

Напомним, 8 ноября США дополнили список санкций против России в отношении Украины и Крыма, внеся в него трех физических лиц и 9 организаций. Среди них - курорт "Мрия".

Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом 4 августа Путина в оккупированный Крым.

Украинские Национальные Новости

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