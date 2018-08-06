МЗС висловило протест щодо візиту Путіна в окупований Крим

"Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами…" - сказано у повідомлені.

У МЗС підкреслили, що Автономна Республіка Крим та м. Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах.



Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в окупованому Криму.