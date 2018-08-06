МЗС висловило протест щодо візиту Путіна в окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 4 серпня 2018 року Президента РФ В.Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – Автономну Республіку Крим та м.Севастополь. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
"Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами…" - сказано у повідомлені.
У МЗС підкреслили, що Автономна Республіка Крим та м. Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в окупованому Криму.