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МЗС висловило протест щодо візиту Путіна в окупований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 4 серпня 2018 року Президента РФ В.Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – Автономну Республіку Крим та м.Севастополь. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

"Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами…" - сказано у повідомлені.

У МЗС підкреслили, що Автономна Республіка Крим та м. Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в окупованому Криму.

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