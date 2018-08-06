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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18761 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 79715 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119270 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127127 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166497 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152399 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140340 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 179356 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118299 просмотра

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МИД выразил протест по поводу визита Путина в оккупированный Крым

МИД выразил протест по поводу визита Путина в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 8043 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 Президента РФ В.Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и г. Севастополь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и г. Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных принципрв и нормам международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам ... " - сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Автономная Республика Крым и г. Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке регистрации лицензий на пользование недрами в оккупированном Крыму.

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