МИД выразил протест по поводу визита Путина в оккупированный Крым

"Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и г. Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных принципрв и нормам международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам ... " - сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Автономная Республика Крым и г. Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке регистрации лицензий на пользование недрами в оккупированном Крыму.