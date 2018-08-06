МИД выразил протест по поводу визита Путина в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 Президента РФ В.Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и г. Севастополь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и г. Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных принципрв и нормам международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам ... " - сказано в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Автономная Республика Крым и г. Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке регистрации лицензий на пользование недрами в оккупированном Крыму.