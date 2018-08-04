Путін підписав закон про ліцензії на надра в окупованому Криму

Відповідно до закону, право користування ділянками надр, розташованими в Чорному і Азовському морях буде надаватися за рішенням уряду Росії, прийнятому за результатами аукціону на право користування ділянками надр.

Нагадаємо, в липні в портах Криму зафіксовано 19 вантажних суден-порушників. На рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, використовуваних для стоянки, зафіксовано 12 суден під прапорами Російської Федерації і 1 - під прапором Островів Кука.