Путин подписал закон о лицензиях на недра в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке регистрации лицензий на пользование недрами в оккупированном Крыму. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает УНН.
Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр.
Напомним, в июле в портах Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей. На рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 12 судов под флагами Российской Федерации и 1 - под флагом Островов Кука.