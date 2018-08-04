Путин подписал закон о лицензиях на недра в оккупированном Крыму

Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр.

Напомним, в июле в портах Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей. На рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 12 судов под флагами Российской Федерации и 1 - под флагом Островов Кука.