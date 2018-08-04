В июле в портах Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В июле в портах Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.
"С 1 по 31 июля в порты оккупированного Крыма зафиксировано заход 19-ти грузовых судов-нарушителей. Все суда были под флагом Российской Федерации. В общем этими судами осуществлено 58 заходов в порты Севастополя и Керчи", - говорится в сообщении.
Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 12 судов под флагами Российской Федерации и 1 - под флагом Островов Кука.
В МинВОТ напомнили, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета Министров Украины.
Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и в г. Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную.
Напомним, Украина планирует ввести определенные санкции в отношении причастных к распределению радиочастот в аннексированом Крыму.