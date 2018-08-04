У липні в портах Криму зафіксовано 19 вантажних суден-порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У липні в портах Криму зафіксовано 19 вантажних суден-порушників. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб, передає УНН.
"З 1 по 31 липня до портів окупованого Криму зафіксовано заходження 19-ти вантажних суден-порушників. Всі судна були під прапором Російської Федерації. Загалом цими суднами здійснено 58 заходів до портів Севастополя та Керчі", - йдеться у повідомленні.
Окрім того на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 12 суден під прапорами Російської Федерації та 1 – під прапором Островів Кука.
У МінТОТ нагадали, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закриті розпорядженням Кабінету Міністрів України.
Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України, і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема, кримінальну.
Нагадаємо, Україна планує ввести певні санкції щодо причетних до розподілу радіочастот в анексованому Криму.