Порошенко: від візитів Путіна Крим російським не стане

“Звичайно, ми розглядаємо дії російського президента як брутальне порушення міжнародного права. Хочу окремо наголосити, що від цих візитів, і нехай нас почують в Росії, Крим російським не стане. Крим — це є Україна, був і завжди буде, і в даному випадку дії російського керівництва лише демонструють повне ігнорування міжнародного права”, — наголосив Президент.

За його словами, саме через такі дії проти Російської Федерації міжнародне співтовариство застосувало санкції, які будуть залишатись, поки такі дії продовжуватимуться.

“Ми закликаємо Росію повернутись до цивілізаційного світу. І, звичайно, я дав доручення нашому МЗС відповідно відреагувати на це порушення Росією міжнародного права”, — заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні російський президент Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, де провів засідання президіума Держради в курортному комплексі “Мрія”, який перебуває під санкціями США.