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Порошенко: от визитов Путина Крым российским не станет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина рассматривает визит российского президента Владимира Путина в оккупированный Крыму как грубое нарушение международного права. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской, передает корреспондент УНН.

“Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым — это Украина, был и всегда будет, и в данном случае действия российского руководства только демонстрируют полное игнорирование международного права”, — подчеркнул Президент.

По его словам, именно из-за таких действий против Российской Федерации международное сообщество применило санкции, которые будут оставаться, пока такие действия будут продолжаться.

“Мы призываем Россию вернуться к цивилизационному миру. И, конечно, я дал поручение нашему МИД соответственно отреагировать на это нарушение Россией международного права”, — заявил Порошенко.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, где провел заседание президиума Госсовета в курортном комплексе “Мрия”, который находится под санкциями США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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