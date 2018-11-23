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Україна надіслала Росії ноту протесту через візит Путіна до Криму

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ висловило протест у зв'язку з візитом російського президента Володимира Путіна до окупованого Криму. Про це йдеться у заяві МЗС, передає УНН.

"Україна вважає цей візит, як і будь-які інші не узгоджені з українською стороною так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС наголосили, що АР Крим і місто Севастополь є "невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах".

"Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації, у тому числі шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти РФ як держави-окупанта", - сказано у заяві.

Міністерству закордонних справ РФ направлено ноту протесту.

Як повідомляв УНН, 23 листопада російський президент Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, де провів засідання президіума Держради в курортному комплексі “Мрія”, який перебуває під санкціями США.

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