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Украина направила ноты странам "нормандской четверки" по Донбассу

Киев • УНН

 • 11098 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украина направила ноты странам "нормандской четверки" и проинформировала главу ОБСЕ о намерении открыть КПВВ "Золотое" и в ближайшее время приступить к ремонту моста КПВВ "Станица Луганская". Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время совместного брифинга с первым заместителем председателя Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ириной Геращенко, передает корреспондент УНН.

Украина направила ноты странам "нормандской четверки" по Донбассу

"Скоро будут Пасхальные праздники. На линии соприкосновения ежедневно проходит через шесть пунктов пропуска (КПВВ) 38 тысяч гражданских лиц. Украинская сторона вышла с инициативой, которая также не является новостью и экзотикой для россиян и всех лидеров "нормандской четверки" выполнить решение, принятое в Берлине в 2016 году лидерами "четверки" и открыть дополнительный пункт "Золотое", - сказал он.

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По словам Марчука, украинская сторона несколько раз делала инженерно-технические приготовления для такого КПВВ.

"Украинская сторона потратила на эти все подготовительные работы чуть больше 7 млн грн", - сообщил он.

Кроме того, по словам представителя Украины в ТКГ, Украина в Минске неоднократно ставила вопрос об открытии дополнительного контрольного пункта пропуска.

"Находились различные, до абсурда, аргументы, чтобы только не открыть КПВВ "Золотое", - добавил он.

В районе "Золотого" с обеих сторон линии соприкосновения проживает 135 тыс. граждан, а на пасхальные праздники Украины ожидает, что количество пересечений там увеличится до 50 тысяч в сутки - с этим и связана эта инициатива, отметил Марчук.

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Кроме того, он отметил, что Украина также неоднократно заявляла, что надо открыть "Станицу Луганскую", отремонтировать там мост, украинская сторона официально трижды предлагала версию, как можно восстановить этот мост.

"Проблема была в том, что противоположная сторона, россияне, требовали, чтобы мост был шириной от 4 м, то есть чтобы мог пройти и бронетранспортер, и танк ... Последняя украинское предложение - ширина моста 2 м 20 см и две деревянные вставки которые могут выдержать вес 5 тонн - то есть бронетранспортер, и танк не пройдет", - заявил представитель Украины в ТКГ.

Марчук рассказал, что на последнем заседании в Минске заявил, что Украина готова в одностороннем порядке приступить к ремонту, но по такому стандарту.

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"Категорически это никак не воспринималось", - добавил он.

"Украина подготовила и проинформировала, это будет в том числе и нотами, во-первых, лидеров стран "нормандской четверки", о том, что мы готовы в инженерном, инженерно-строительном, дорожно-строительной плане. У нас все готово, мы готовы приступить к ремонту моста в одностороннем порядке. Мы сообщили об этом намерении и руководителя ОБСЕ, проинформировали штаб-квартиру ОБСЕ в Вене. Мы официально в виде ноты МИД, в информационном порядке - миссии ОБСЕ в Украине и Вене, что мы в одностороннем порядке готовы к ремонту этого моста", - сказал Марчук.

"Определенная Украины дата открытия КПВВ "Золотое". Мы планируем, что КПВВ мы открываем в воскресенье утром.

Украинская сторона сегодня прислала и соответствующую информацию к нашим партнерам в "нормандском формате" - как заявления, так и ноты МИД, так и проинформировала председательствующего в ОБСЕ - глава МИД Словакии Лайчака", - добавила Геращенко.

Напомним, Украина готова к проведению консультаций в "нормандском формате" на любой международной площадке, но пока информации о том, когда может состояться такая встреча, нет.

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