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Україна надіслала ноти країнам “нормандської четвірки” щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Україна надіслала ноти країнам “нормандської четвірки” та поінформувала главу ОБСЄ щодо наміру відкрити КПВВ “Золоте” найближчим часом та приступити до ремонту мосту КПВВ “Станиця Луганська”. Про це заявив представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час спільного брифінгу з першим заступником голови Верховної Ради, представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Іриною Геращенко, передає кореспондент УНН.

Україна надіслала ноти країнам “нормандської четвірки” щодо Донбасу

“Скоро будуть Пасхальні свята. На лінії зіткнення щоденно проходить через шість пунктів пропуску (КПВВ) 38 тисяч цивільних громадян. Українська сторона вийшла з ініціативою, яка також не є новиною і екзотикою для росіян і всіх лідерів “нормандської четвірки” виконати рішення, прийняте у Берліні в 2016 році лідерами “четвірки” відкрити додатковий пункт “Золоте”, — сказав він.

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За словами Марчука, українська сторона декілька разів робила інженерно-технічні приготування для такого КПВВ.

“Українська сторона витратила на ці всі підготовчі роботи трохи понад 7 млн грн”, — повідомив він.

Крім того, зі слів представника України у ТКГ, Україна у Мінську неодноразово ставила питання щодо відкриття додаткового контрольного пункту пропуску.

“Знаходились різні, до абсурду, аргументи, щоб тільки не відкрити КПВВ “Золоте”, — додав він.

В районі “Золотого” по обидва боки лінії зіткнення мешкає 135 тис. громадян, а на пасхальні свята Україна очікує, що кількість перетинів там збільшиться до 50 тисяч за добу — з цим і пов’язана ця ініціатива, зазначив Марчук.

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Крім того, він наголосив, що Україна також неодноразово заявляла, що треба відкрити “Станицю Луганську”, відремонтувати там міст, українська сторона офіційно тричі пропонувала версію, як можна відбудувати цей міст.

“Проблема була в тому, що протилежна сторона, росіяни, вимагали, щоб міст був завширшки від 4 м, тобто щоб міг пройти і бронетранспортер, і танк... Остання українська пропозиція — ширина моста 2 м 20 см та дві дерев’яні вставки які можуть витримати вагу 5 тонн — тобто бронетранспортер, і танк не пройде”, — заявив представник України у ТКГ.

Марчук розповів, що на останньому засіданні у Мінську заявив, що Україна готова в односторонньому порядку готова приступити до ремонту, але за таким стандартом.

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“Категорично це ніяк не сприймалось”, — додав він.

“Україна підготувала і проінформувала, це буде в тому числі і нотами, по-перше, лідерів країн „нормандської четвірки“, про те, що ми готові в інженерному, інженерно-будівельному, дорожньо-будівельному плані. У нас все готово, ми готові приступити до ремонту моста в односторонньому порядку. Ми повідомили про цей намір і керівника ОБСЄ, проінформували штаб-квартиру ОБСЄ у Відні. Ми офіційно у вигляді ноти МЗС, в інформаційному порядку — місії ОБСЄ в Україні і Відні, що ми в односторонньому порядку готові до ремонту цього мосту”, — сказав Марчук.

“Визначена Україною дата відкриття КПВВ „Золоте“. Ми плануємо, що КПВВ ми відкриваємо в неділю зранку.

Українська сторона сьогодні надіслала і відповідну інформацію до наших партнерів у „нормандському форматі“ — як заяви, так і ноти МЗС, так і поінформувала головуючого в ОБСЄ — главу МЗС Словаччини Лайчака”, — додала Геращенко.

Нагадаємо, Україна готова до проведення консультацій у "нормандському форматі" на будь-якому міжнародному майданчику, але наразі інформації про те, коли може відбутись така зустріч, немає.

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