Україна надіслала ноти країнам “нормандської четвірки” щодо Донбасу

“Скоро будуть Пасхальні свята. На лінії зіткнення щоденно проходить через шість пунктів пропуску (КПВВ) 38 тисяч цивільних громадян. Українська сторона вийшла з ініціативою, яка також не є новиною і екзотикою для росіян і всіх лідерів “нормандської четвірки” виконати рішення, прийняте у Берліні в 2016 році лідерами “четвірки” відкрити додатковий пункт “Золоте”, — сказав він.

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За словами Марчука, українська сторона декілька разів робила інженерно-технічні приготування для такого КПВВ.

“Українська сторона витратила на ці всі підготовчі роботи трохи понад 7 млн грн”, — повідомив він.

Крім того, зі слів представника України у ТКГ, Україна у Мінську неодноразово ставила питання щодо відкриття додаткового контрольного пункту пропуску.

“Знаходились різні, до абсурду, аргументи, щоб тільки не відкрити КПВВ “Золоте”, — додав він.

В районі “Золотого” по обидва боки лінії зіткнення мешкає 135 тис. громадян, а на пасхальні свята Україна очікує, що кількість перетинів там збільшиться до 50 тисяч за добу — з цим і пов’язана ця ініціатива, зазначив Марчук.

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Крім того, він наголосив, що Україна також неодноразово заявляла, що треба відкрити “Станицю Луганську”, відремонтувати там міст, українська сторона офіційно тричі пропонувала версію, як можна відбудувати цей міст.

“Проблема була в тому, що протилежна сторона, росіяни, вимагали, щоб міст був завширшки від 4 м, тобто щоб міг пройти і бронетранспортер, і танк... Остання українська пропозиція — ширина моста 2 м 20 см та дві дерев’яні вставки які можуть витримати вагу 5 тонн — тобто бронетранспортер, і танк не пройде”, — заявив представник України у ТКГ.

Марчук розповів, що на останньому засіданні у Мінську заявив, що Україна готова в односторонньому порядку готова приступити до ремонту, але за таким стандартом.

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“Категорично це ніяк не сприймалось”, — додав він.

“Україна підготувала і проінформувала, це буде в тому числі і нотами, по-перше, лідерів країн „нормандської четвірки“, про те, що ми готові в інженерному, інженерно-будівельному, дорожньо-будівельному плані. У нас все готово, ми готові приступити до ремонту моста в односторонньому порядку. Ми повідомили про цей намір і керівника ОБСЄ, проінформували штаб-квартиру ОБСЄ у Відні. Ми офіційно у вигляді ноти МЗС, в інформаційному порядку — місії ОБСЄ в Україні і Відні, що ми в односторонньому порядку готові до ремонту цього мосту”, — сказав Марчук.

“Визначена Україною дата відкриття КПВВ „Золоте“. Ми плануємо, що КПВВ ми відкриваємо в неділю зранку.

Українська сторона сьогодні надіслала і відповідну інформацію до наших партнерів у „нормандському форматі“ — як заяви, так і ноти МЗС, так і поінформувала головуючого в ОБСЄ — главу МЗС Словаччини Лайчака”, — додала Геращенко.

Нагадаємо, Україна готова до проведення консультацій у "нормандському форматі" на будь-якому міжнародному майданчику, але наразі інформації про те, коли може відбутись така зустріч, немає.