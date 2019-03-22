У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 250 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувало 250 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/50; „Мар’їнка“ — 5/50; „Новотроїцьке“ — 15/60; „Гнутове“ — 30/20”, — йдеться у повідомленні.
На цей час усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Прикордонники додали, за минулу добу, у порівнянні з попередньою, відмічається невелике збільшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 48 тисяч осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, напередодні на контрольно-пропускному пункті “Станиця Луганська” зі сторони окупантів померла 85-річна жінка.