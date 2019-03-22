В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 250 авто

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 5/50; "Новотроицкое" - 15/60; "Гнутово" - 30/20", - говорится в сообщении.

В настоящее время все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

Пограничники добавили, за минувшие сутки, по сравнению с предыдущей, отмечается небольшое увеличение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 48 тысяч человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

Напомним, накануне на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" со стороны оккупантов умерла 85-летняя женщина.